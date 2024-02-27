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Новичок «Краснодара» Кастаньо рассказал, о чём спрашивал Кордобу перед переходом в клуб

Новичок «Краснодара» Кастаньо рассказал, о чём спрашивал Кордобу перед переходом в клуб
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Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, о чём спрашивал нападающего «быков» Джона Кордобу перед переходом в кубанский клуб.

«Была речь про сам клуб и условия в нём, про отношение людей. Сказал, что в этом году у команды хорошо идут дела, и есть возможность стать чемпионом. Джон описал российский футбол как очень конкурентный, динамичный, а ещё важную роль в нём играет физическая составляющая. Предупредил, что надо к этому подготовиться. Как раз из-за конкуренции и таких условий я принял решение присоединиться к «Краснодару», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.

Полностью интервью с Кевином Кастаньо читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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