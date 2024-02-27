Кевин Кастаньо: друзья спрашивали: «Почему ты едешь в Россию? Там же нет еврокубков»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, как отреагировали его друзья на переход в кубанский клуб.

«Когда эта новость появилась в Колумбии, и об этом узнали мои друзья, то начали спрашивать: «Почему в Россию? Там же нет еврокубков». Но у семьи не было сомнений, что здесь я буду хорошо себя чувствовать. Повторюсь, немаловажен шанс стать чемпионом», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.

Полностью интервью с Кевином Кастаньо читайте на «Чемпионате» в 10:00.