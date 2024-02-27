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Игрок «Краснодара» Кастаньо рассказал, из каких стран получал предложения о переходе

Игрок «Краснодара» Кастаньо рассказал, из каких стран получал предложения о переходе
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Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, из каких стран получал предложения о переходе.

«У меня было немало предложений — например, из Испании и Португалии. Но когда я поговорил с «Краснодаром», то поверил в этот проект. Сейчас могу помочь клубу стать чемпионом. В «Краснодаре» очень хотели меня видеть», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник заключил соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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