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Новичок «Краснодара» Кастаньо рассказал, чем похож на Серхио Бускетса

Новичок «Краснодара» Кастаньо рассказал, чем похож на Серхио Бускетса
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Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, чем он похож на экс-игрока «Барселоны», а ныне футболиста «Интер Майами» Серхио Бускетса.

«Я всегда говорил, что Серхио был и остаётся моим ориентиром. Смотрю много видео с ним, чтобы стараться делать некоторые вещи так же, как он. Например, пытаюсь понять его специфическую технику. Мне кажется, что мы в чём-то похожи: я тоже не позволяю себе терять мяч, отдаю передачи, которые точно дойдут до адресата», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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