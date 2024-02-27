Полузащитник «Краснодара» Кастаньо: Владимир Ивич — человек с большой буквы

Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о главном тренере «быков» Владимире Ивиче.

«С ним мы познакомились, когда я уже приехал в команду. Могу назвать Владимира человеком с большой буквы. Он полностью отдаётся команде, виден его характер. Владимир помогает на поле и за его пределами, но требует полной отдачи на тренировках. Он готовит команду к серьёзной конкуренции после возобновления чемпионата», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей.