«Будут играть не по 90 минут, а по 100». Орлов – об эксперименте ФИФА с судьями в РПЛ

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол.

«У нас ещё не научились быстро проводить вот эту операцию с VAR. Держат по 5-7 минут, а потом судья должен будет объявить… В принципе-то это верно, но хоккей, как и любой другой вид спорта, там же чистое время, а здесь нет. Поэтому будут играть не по 90 минут, а по 100. Я за это. Для болельщика должно быть всё ясно. Я бы пошёл дальше ещё, чтобы на табло писали, за что жёлтая карточка, чтобы информированность была. Потому что болельщик сидит на стадионе и не может понять, что там происходит. И хорошо, что Россия в тройке эксперимента. Молодцы!» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.