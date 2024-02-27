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Спортдиректор «Баварии» Эберль — о Дэвисе: никто не хочет терять игроков бесплатно

Спортдиректор «Баварии» Эберль — о Дэвисе: никто не хочет терять игроков бесплатно
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Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о защитнике мюнхенцев Альфонсо Дэвисе, интерес к которому проявляет мадридский «Реал».

«Никому не хочется терять игроков бесплатно… Это понятно. Мы уже обсуждали этот вопрос с его агентом, и теперь я постараюсь продолжить разговор. Посмотрим, к чему мы придём», — приводит слова Эберля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Дэвис, интерес к которому проявляют некоторые английские клубы и «Барселона», жаждет перейти в «Реал» Мадрид. Действующий контракт канадца с «Баварией» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Ранее Дэвис выступал за канадский клуб «Ванкувер Уайткэпс».

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