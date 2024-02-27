Защитник «Ливерпуля» Гомес: Клопп создаёт среду, в которой игроки хотят себя проявить

Центральный защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес высказался о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе. Напомним, в конце января стало известно, что немецкий специалист покинет клуб по завершении этого сезона.

«Он воспитал многих из нас, и в этом он невероятен. Клопп замечательный менеджер, он создаёт среду, в которой ребята могут и хотят проявить себя. Есть ли мотивация проводить его на хорошей ноте? Это вроде как очевидно, об этом не нужно даже говорить. Мы знаем, что момент, когда придёт пора сказать последнее «ура», не за горами. И мы просто хотим отдать все силы в оставшейся части сезона», — приводит слова Гомеса официальный сайт «Ливерпуля».

Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 35 матчей с учётом всех соревнований, записав на свой счёт шесть результативных передач.