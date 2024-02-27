Сборная России объявила о старте продаж билетов на матч с Сербией

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале объявила о старте продаж билетов на товарищеский матч с Сербией, который состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение наблюдается и во многих других видах спорта, помимо футбола.