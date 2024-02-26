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Источник: на матче Россия — Сербия будут Красич, Видич, Бикович, Лепс и Кустурица

Спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, какие звёзды футбола, кино и эстрады будут присутствовать на товарищеском матче Россия – Сербия, который пройдёт 21 марта.

По информации источника, перед матчем российский певец Григорий Лепс исполнит песню «Родина-Мать», а в перерыве игры выступит армянский исполнитель Севак Ханагян с хитом «Жди меня там». Также сербский гимн исполнит сербская певица Александра Прийович.

Кроме того, РФС планирует автограф-сессию болельщиков с участием бывших футболистов — Милоша Красича, Неманьи Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актёра Милоша Биковича, а также сербского режиссёра Эмира Кустурицы.

Напомним, сборные России и все российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.