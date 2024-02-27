Тренер «Аль-Хиляля»: футбол в саудовской лиге — страсть, фанатов больше, чем в Португалии

Португальский наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о болельщиках и финансовых условиях игроков в чемпионате Саудовской Аравии по футболу.

«Футбол в этой стране – это страсть. У саудовской лиги гораздо больше фанатов, чем в Португалии, хотя тут всего 40 миллионов населения (население Португалии, в свою очередь, — 10,5 млн. — Прим. «Чемпионата»). Это страна, которая вызывает большой интерес у европейских футболистов, во многом из-за уровня заработных плат.

Иногда я слышу, как европейские игроки критикуют коллег за отъезд в Саудовскую Аравию из-за денег. А что насчёт футболистов, которые уезжают в Англию? Разве они едут туда бесплатно? В Саудовскую Аравию уезжают, потому что здесь лучшие условия. Я не знаю, каково моё будущее в этой стране, но знаю, что здесь будут продолжать пытаться собирать лучших игроков из Европы в течение последующих нескольких лет», — приводит слова Мендеша A Bola.