Главный тренер Бразилии: Неймар — один из величайших, он заслуживает места в сборной

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался о возможном возвращении форварда «Аль-Хиляля» Неймара в национальную команду.

«Возвращение Неймара в сборную? Это одна из наших основных целей. Неймар — очень важный игрок, один из величайших в мировом футболе. Мы надеемся на его скорейшее восстановление от травмы. Он может рассчитывать на место в составе сборной как минимум благодаря своим прошлым заслугам», – приводит слова Доривала Жуниора Goal.

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с лета прошлого года. В октябре атакующий игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразной связки, после чего был прооперирован.

В нынешнем сезоне форвард провёл за саудовский клуб лишь пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с «Аль-Хилялем» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость бразильца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.