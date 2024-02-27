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Игрок «Реала» Васкес потребовал реванша у чемпиона UFC Топурии, выложив фото с синяком

Игрок «Реала» Васкес потребовал реванша у чемпиона UFC Топурии, выложив фото с синяком
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Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) свою фотографию с синяком под глазом, в шутку потребовав реванша у новоявленного чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

«Я хочу реванша», — написал Васкес, отметив аккаунт испано-грузинского бойца.

Фото: Аккаунт Васкеса в соцсети Х (ранее Twitter)

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после того, как одержал победу в поединке с Алексом Волкановски, проходившем в ночь с 17 на 18 февраля. Топурия победил во втором раунде, отправив соперника в нокаут.

В нынешнем сезоне Васкес принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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