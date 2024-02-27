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Игрок «Ахмата» Богосавац: уровень сборной России очень качественный, Сербии будет сложно

Игрок «Ахмата» Богосавац: уровень сборной России очень качественный, Сербии будет сложно
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Сербский защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Сербии, который пройдёт 21 марта.

«Будет сложная игра для Сербии, потому что в сборной России много хороших футболистов. Будет интересно посмотреть. Болельщики в Сербии ждут этот матч, потому что все знают, что Россия и Сербия — братья. И без разницы, что россияне не играют в международных матчах. Я ещё не знаю, поеду на матч или нет, зависит от тренировок. Надеюсь, успею на игру. Уровень сборной России очень качественный, там много хороших игроков и хороший тренер», — приводит слова Богосавца Metaratings.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение наблюдается и во многих других видах спорта, помимо футбола.

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Источник: на матче Россия — Сербия будут Красич, Видич, Бикович, Лепс и Кустурица
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