Испанский футболист Мата: роман «Война и мир» произвёл на меня огромное впечатление

Футболист «Хетафе» Хайме Мата поделился впечатлениями от произведения русского писателя Льва Николаевича Толстого «Война и мир».

«Войну и мир» я прочитал пару лет назад, роман произвёл на меня огромное впечатление. Это большой и серьёзный труд. Он отлично описывает события конкретного отрезка XIX века, и, так как я очень увлекаюсь историей, жанр исторического романа мне близок. Так что я просто должен был прочитать этот роман. Мне очень понравилось», – приводит слова Маты Okko Sport.

Мата выступает за «Хетафе» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.