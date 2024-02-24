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«Гринвуд способен заиграть в «Барселоне». Тренер «Хетафе» — о форварде

«Гринвуд способен заиграть в «Барселоне». Тренер «Хетафе» — о форварде
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Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас рассказал о деталях перехода форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в испанский клуб на правах аренды.

«Изначально были сомнения по поводу перехода Гринвуда в «Хетафе», но я взял его под свою ответственность. Понимаю, что у клуба были сомнения. У Мэйсона было почти два года простоя. Учитывая его талант и качества, мы проявили терпение, процесс был медленным. Мы все ему очень помогли и сейчас он близок к выходу на свой лучший уровень.

Гринвуд мог бы заиграть в «Барселоне» и любом другом топ-клубе. Посмотрим, где он окажется в итоге», — приводит слова Бордаласа Sport.es.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к Гринвуду со стороны «Барселоны».

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