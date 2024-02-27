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Дани Алвес продолжает оставаться в списке легенд «Барселоны» на сайте клуба

Дани Алвес продолжает оставаться в списке легенд «Барселоны» на сайте клуба
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Бразильский защитник Дани Алвес продолжает оставаться в списке легенд испанской «Барселоны» на сайте клуба.

Фото: Сайт «Барселоны»

Напомним, каталонцы лишили бразильца статуса легенды клуба после того, как Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее стало известно, что Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. В январе бразильцу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

Бразильский защитник сыграл за «Барселону» 408 матчей. В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, четыре раза выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны. Со сборной Бразилии защитник по два раза выиграл Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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