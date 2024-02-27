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Президент Ла Лиги высказался об экономическом неравенстве между «Реалом» и «Барселоной»

Президент Ла Лиги высказался об экономическом неравенстве между «Реалом» и «Барселоной»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, беспокоит ли его существующее экономическое неравенство между мадридским «Реалом» и «Барселоной» — историческими конкурентами в Испании.

«Неравенство не проявляется на поле. Если бы в начале сезона кто-нибудь сказал, что «Жирона» будет бороться за победу в Ла Лиге, мы бы сказали, что это невозможно. К счастью, футбол — это не математика, и он не связан с экономическими показателями», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после закрытия зимнего трансферного окна Ла Лига установила лимит расходов на зарплату для клубов испанской Примеры. Этот показатель для «Барселоны» составил € 204,2 млн, а для «Реала» — € 727,4 млн.

После 26 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 57 очков и занимает третье место. После аналогичного количества туров «сливочные» заработали 65 очков и располагаются на первой строчке.

Турнирная таблица Ла Лиги
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