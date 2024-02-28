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Вратарь «ПСЖ» Рико вернётся к тренировкам после кровоизлияния в мозг, произошедшего в мае

Вратарь «ПСЖ» Рико вернётся к тренировкам после кровоизлияния в мозг, произошедшего в мае
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Вратарь французского «ПСЖ» Серхио Рико вернётся к тренировкам команды после кровоизлияния в мозг, произошедшего в мае, сообщает The Athletic.

По информации источника, испанский голкипер оправился от аневризмы головного мозга и планирует вернуться в состав команды в ближайшие несколько дней, ожидая окончательного медицинского разрешения.

Напомним, в мае испанский вратарь упал с лошади и получил удар копытом по голове, вследствие чего пережил кровоизлияние в мозг и перенёс черепно-мозговую травму. Затем в начале лета Серхио Рико перевели в искусственную кому, в которой он провёл около трёх недель, а потом из неё вывели. За время, проведённое в больнице, Серхио похудел более чем на 20 кг. Сейчас жизни 30-летнего испанского игрока ничего не угрожает.

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