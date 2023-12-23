Вратарь Серхио Рико рассказал, какой сон видел в состоянии комы

Голкипер французского «ПСЖ» Серхио Рико рассказал, какой сон видел в состоянии комы.

«Что я помню в состоянии комы? Я помню только сон. Там было две улицы, я шёл в одном направлении и увидел своего покойного отца, который шёл в другую сторону. Я звал его: «Папа, папа!», но он мне не ответил.

Я потом говорил об этом с друзьями, которые занимаются психологией, и они сказали мне, что моё время ещё не пришло», – приводит слова Рико DAZN.

Напомним, в мае испанский вратарь упал с лошади и получил удар копытом по голове, вследствие чего пережил кровоизлияние в мозг и перенёс черепно-мозговую травму. Затем в начале лета Серхио Рико перевели в искусственную кому, а потом из неё вывели. Сейчас жизни 30-летнего испанского игрока ничего не угрожает.