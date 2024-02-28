«Манчестер Сити» разгромил «Лутон» благодаря пента-трику Холанда

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Горожане» разгромили своего соперника со счётом 6:2 и вышли в четвертьфинал турнира.

«Сити» вышел вперёд уже на третьей минуте благодаря голу Эрлинга Холанда. Спустя 16 минут норвежский форвард отметился ещё одним забитым мячом. На 40-й минуте нападающий оформил хет-трик. На 45-й минуте полузащитник «Лутона» Джордан Кларк отыграл один мяч.

На 52-й минуте Кларк сократил отставание до минимума. Однако за шесть последующих минут Холанд записал на свой счёт пента-трик. Точку в матче поставил хорватский хавбек Матео Ковачич, отличившийся на 72-й минуте. В итоге — 6:2.