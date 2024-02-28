Андрей Лунёв: звонок из сборной России был, а вызова — пока ещё нет

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал о контактах с тренерским штабом сборной России.

«Звонок был, а вызова — пока ещё нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду. Так или иначе, вызов — это оценка проделанной работы. Было бы очень приятно», — рассказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

32-летний российский вратарь Андрей Лунёв в августе 2023 года после ухода из немецкого «Байера» подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В текущем сезоне на его счету 22 матча за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, в семи матчах Андрей не пропустил ни одного гола.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Карабах» с Лунёвым в воротах впервые в своей истории пробился в 1/8 финала, где сыграет с «Байером». Сборная России в марте 2024 года проведёт два домашних товарищеских матча со сборными Сербии и Парагвая.

Полностью интервью с Андреем Лунёвым читайте на «Чемпионате» в 10:00.