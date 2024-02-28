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Гари Невилл: допускаю, что «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу

Гари Невилл: допускаю, что «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл полагает, что «Ливерпуль» может выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Если бы у «Ливерпуля» не было Клоппа, то я бы сказал, что всё могло быть настолько хорошо, насколько это возможно. Но, учитывая, что это его последние месяцы в клубе, принимая во внимание его энергию и настрой, вы просто знаете, что там произойдёт. Я всё ещё не думаю, что «Ливерпуль» выиграет лигу. Но допускаю, что это может случиться», — приводит слова Невилла британское издание Manchester Evening News.

После 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, набрав 60 очков. У идущего следом «Манчестер Сити» 59 очков.

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