Игрок «Спартака» Михаил Игнатов сравнил Срджана Бабича и Самуэля Жиго

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов считает, что сербский защитник Срджан Бабич похож на бывшего игрока красно-белых Самуэля Жиго.

«Срджан похож на Жиго, комплекцией. И как личности похожи, Бабич только немного добрее. Плюс он серб, они близки нам. Срджан хорошо понимает по‑русски, адаптации и языкового барьера не было. Быстро влился, как будто он уже давно с нами.

Не говорю, что он прям идеально разговаривает (смеётся), но понимает всё прекрасно», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Напомним, Самуэль Жиго перешёл во французский «Марсель» в январе 2022 года, но до завершения сезона-2021/2022 выступал за «Спартак» на правах аренды. Срджан Бабич пополнил состав «Спартака» в августе 2023 года.