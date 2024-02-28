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Тавареш рассказал, как опыт первой травмы крестообразных связок помог справиться со второй

Тавареш рассказал, как опыт первой травмы крестообразных связок помог справиться со второй
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш сравнил вторую травму крестообразных связок с первой.

«Для меня это вторая подобная травма. Если тут вообще можно говорить о каких-то положительных моментах, то это как раз тот опыт восстановления, который я получил в первый раз. Заранее понимал, что меня ждёт, и выполнял практически ту же работу.

Если сравнивать непосредственно операции, то их проводили по разным технологиям, поэтому и первые этапы после них различались, ощущения были другие. Но где-то со второго месяца всё стало уже знакомо.

На этот раз я повредил другую ногу. Можно ли это тоже назвать «позитивным фактором»? В какой-то степени да, ведь это значит, что первая травма позади, никак о себе не напоминает, а реабилитация прошла успешно. И теперь у меня есть все основания надеяться, что со второй ногой будет так же.

Начальный этап после операции я провёл в Лиссабоне, а в октябре вернулся в Москву. Весь медицинский штаб был рядом, помогал мне, но больше всего времени проводил с физиотерапевтом Карлосом и тренером по реабилитации Амадором. Я им очень благодарен.

Самым радостным за эти месяцы стал момент, когда врачи разрешили мне вернуться на поле. Даже без мяча, потому что вот это ощущение пробежки по газону — мне кажется, главная привычка для любого футболиста», — приводит слова Тавареша официальный сайт «Спартака».

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