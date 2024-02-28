Защитник «Спартака» Тавареш: вот-вот начну работать наравне с остальной командой

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о восстановлении после травмы. Футболист пропустил первую часть сезона-2023/2024 из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Я на завершающей стадии восстановления, вот-вот начну работать наравне с остальной командой, без ограничений. Набираю уверенность и чувствую себя отлично, потому что совсем близок к возвращению.

Было сложно в самом начале, когда только получил травму и понял, что снова повредил «кресты». Не буду скрывать, психологически пришлось нелегко. Спасибо тем, кто был рядом со мной, — семье, друзьям, партнёрам по команде. Они очень помогли справиться.

Быстро сфокусировался только на работе, на том, чтобы нога и колено пришли в норму и были сильными», — приводит слова Тавареша официальный сайт «Спартака».