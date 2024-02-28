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Нагельсман является кандидатом на пост главного тренера «Боруссии» Д — Footmercato

Нагельсман является кандидатом на пост главного тренера «Боруссии» Д — Footmercato
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Дортмундская «Боруссия» рассматривает Юлиана Нагельсмана в качестве будущего главного тренера команды. Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, руководство «Боруссии» ищет нового тренера-универсала. Отмечается, что имя Юлиана Нагельсмана настойчиво всплывает в дортмундской команде. Руководство «Боруссии» исследует возможность приглашения специалиста, контракт которого со сборной Германии истекает в конце Евро-2024. Отмечается, что 36-летний тренер может заинтересоваться проектом «Боруссии», поскольку в клубе должны принять меры этим летом.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 23 матча. Лидирует «Байер» (61).

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