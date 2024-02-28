Чернышов: если «Спартак» будет считать «Зенит» фаворитом, то проиграет ещё до начала матча

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом». Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

«Сейчас можно размышлять о силе «Зенита» и «Спартака» только на основании товарищеских матчей. Фактор домашнего поля говорит, что у «Зенита» шансов побольше. Но всё равно остаётся большая интрига, потому что мы не знаем ответы на многие вопросы.

«Зенит» проигрывал на своём поле «Ахмату», а с другими командами терял очки, хотя был фаворитом перед матчем. Если «Спартак» будет думать, что «Зенит» фаворит, то матч будет проигран ещё до его начала. Нужно серьёзно настроиться, тогда шансы на победу есть. Если бы «Зенит» шёл на первом месте с отрывом в семь очков, то все сказали бы, что он безоговорочный фаворит, но сейчас всё по-другому», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.