Дьяков: «Зенит» привык выходить с отрывом после зимних сборов, но сейчас ситуация другая

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится в субботу, 2 марта. Начало игры — в 19:30 мск.

«Зенит» привык выходить после зимних сборов уже с хорошим отрывом и за несколько туров завоёвывать чемпионство. Сейчас ситуация иная. «Зенит» потратил достаточно денег на трансферы. Осталось только посмотреть, как они приживутся. Пришли бразильцы, которых в команде и так куча, поэтому с адаптацией проблем не будет. «Зенит» — фаворит и обязан обыгрывать «Спартак» дома. Мне кажется, так и будет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков после 18 матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 30 очков. Лидирует «Краснодар» (38).