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Мудрик плакал, разговаривая с человеком из «Арсенала», чтобы его подписали — The Athletic

Мудрик плакал, разговаривая с человеком из «Арсенала», чтобы его подписали — The Athletic
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Футболист «Челси» Михаил Мудрик после неудачного перехода в «Арсенал» зимой 2023 года плакал, разговаривая по телефону с человеком из стана «канониров», сообщает The Athletic.

По информации источника, таким образом украинский футболист пытался переубедить «Арсенал» подписать его в зимнее трансферное окно, однако позже он перешёл в «Челси».

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «Челси», а именно главный тренер Маурисио Почеттино считает, что Мудрик не обладает футбольным интеллектом, необходимым для успешной работы в системе клуба. Также тренерский штаб «Челси» ставит под сомнение умение футболиста завершать атаки и комбинировать. Именно поэтому лондонцы готовы расстаться с 23-летним футболистом летом.

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