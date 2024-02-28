Олич: Санкт-Петербург — один из самых красивых городов в мире, такого нет в Европе

Бывший нападающий московского ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич назвал самый красивый город России.

«Какие в России запомнил города, помимо Москвы? Казань, когда приезжали туда, практически всегда была хорошая погода. Город мне понравился.

Конечно, номер один — Санкт-Петербург. Когда видишь этот город… Такого города нет в Европе. Это один из самых красивых городов мира», — сказал Олич в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Shorts».

Напомним, Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года Олича назначили главным тренером московского ЦСКА, однако 15 июня хорватский специалист покинул свой пост. Сейчас Олич работает ассистентом главного тренера в национальной команде Хорватии.