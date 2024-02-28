Олич объяснил, почему он не работает главным тренером после ухода из ЦСКА

Бывший рулевой московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему у него не складывается карьера главного тренера после ухода из стана армейцев.

«Почему не складывается карьера главного тренера после ЦСКА? Не хотел. Когда мне позвонили из ЦСКА [c целью сотрудничества], отреагировал на эмоциях. Было видно, что не всё хорошо, но мне хотелось попробовать. Думал, что это может стать хорошим моментом и для меня.

Пришёл в ЦСКА в нехорошее время. Будь оно хорошим, я бы не пришёл. Не было легко, но думал, что доиграем эти семь-восемь игр, проведём сборы, и начну сезон со своими людьми. Но этого не получилось.

Вернулся в сборную, у меня отличные отношения со Златко Даличем. Он сказал, что если у меня что-то не получится с ЦСКА, то двери в национальную команду всегда открыты. У меня контракт со сборной Хорватии до конца чемпионата Европы. Возможно, уйду в другую команду, но точно останусь до конца Евро-2024», – сказал Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».

Напомним, Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года. Сейчас он входит в штаб сборной Хорватии.