«Будь я тренером, поставил бы на ворота Акинфеева». Олич собрал свою идеальную команду

Бывший футболист московского ЦСКА Ивица Олич собрал свою идеальную команду, в которую включил капитана и вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Модрич был бы обязательно в команде вместе со мной (смеётся). Будь я тренером, тогда на ворота поставил бы Игоря Акинфеева. В защите Йошко Гвардиол, полузащитник Модрич, а в нападении — Олич и Рибери», — сказал Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».

Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. За этот период хорватский нападающий принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 14 результативными передачами. В течение своей игровой карьеры Олич также выступал за мюнхенскую «Баварию», «Гамбург», «Вольфсбург». В составе «Баварии» хорватский футболист сыграл 80 матчей во всех соревнованиях, в которых он забил 23 гола и сделал 13 ассистов.