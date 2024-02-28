Осимхен забивает не менее 10 голов в лиге в шестом сезоне подряд

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился тремя забитыми мячами в перенесённом матче 21-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». Таким образом, нигерийский форвард забивает 10 и более голов в национальных чемпионатах в последних шести сезонах подряд.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. До этого африканский футболист играл за французский «Лилль» и бельгийский «Шарлеруа».

Результативность Виктора Осимхена в национальных чемпионатах по сезонам:

2018/2019 — 19 голов;

2019/2020 — 13 голов;

2020/2021 — 10 голов;

2021/2022 — 14 голов;

2022/2023 — 26 голов;

2023/2024 — 11 голов.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «партенопейцев» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.