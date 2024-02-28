Шалимов — о деле игрока «Спартака» Промеса: очень странная история

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказался о судебном деле игрока команды Квинси Промеса.

«Два уголовных дела завели. Я не могу понять, как всё происходило. Там сразу появились два свидетеля. По идее, если хватаешь нож, то должны были вызвать полицию, «закрыть» и Промес должен был там оставаться. А тут через какое‑то время какие‑то свидетели. На мой взгляд — это вымогательство.

Я читаю сейчас, у Квинси там пять‑шесть квартир, Промес туда невъездной, их начнут сдавать. Видимо, Квинси их послал и закрутилась вся история, для меня очень странная», — приводит слова Шалимова «Матч Премьер».

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.