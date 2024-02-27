Адвокат игрока «Спартака» Промеса подал апелляцию по делу о контрабанде наркотиков

Адвокат нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда по делу о контрабанде наркотиков.

«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы прокуратуры Амстердама «Матч ТВ».

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

Квинси в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Квинси в € 6 млн.