Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, в чём ему надо прибавить для топ-чемпионатов

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, в чём ему надо прибавить для топ-чемпионатов.

«Готов ли я уже к топ-чемпионату, этого никто не знает, только время покажет. Мне надо прибавить в физике, стать крепче – чтобы от меня отлетали. Ну и тактически тоже надо прибавлять. Если я продолжу прогрессировать – всё будет хорошо», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.