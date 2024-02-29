Игрок ЦСКА Файзуллаев: мечтаю о «Барсе», но если позовёт «Реал» ― соглашусь

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, в каком клубе мечтает играть в будущем.

«Барселона» ― клуб-мечта для меня. Если позовёт «Реал», откажусь? Соглашусь, конечно, кто не пойдёт в «Реал»? Хоть и «Барса» – действительно мечта. В детстве фанател от «тики-таки» Гвардиолы. Сейчас у них кризис, но, думаю, это пройдёт», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.