Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Файзуллаев: мечтаю о «Барсе», но если позовёт «Реал» ― соглашусь

Игрок ЦСКА Файзуллаев: мечтаю о «Барсе», но если позовёт «Реал» ― соглашусь
Комментарии

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, в каком клубе мечтает играть в будущем.

«Барселона» ― клуб-мечта для меня. Если позовёт «Реал», откажусь? Соглашусь, конечно, кто не пойдёт в «Реал»? Хоть и «Барса» – действительно мечта. В детстве фанател от «тики-таки» Гвардиолы. Сейчас у них кризис, но, думаю, это пройдёт», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.

Материалы по теме
«Запирался в ванной, включал воду и плакал». Первое большое интервью с Файзуллаевым в ЦСКА
Эксклюзив
«Запирался в ванной, включал воду и плакал». Первое большое интервью с Файзуллаевым в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android