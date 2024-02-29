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Аббосбек Файзуллаев рассказал, какие слова своего дяди запомнил на всю жизнь

Аббосбек Файзуллаев рассказал, какие слова своего дяди запомнил на всю жизнь
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Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, какие слова своего дяди запомнил на всю жизнь.

«Я с девяти лет рос в семье дяди. Он за мной присматривал – был очень строг. Мне это пошло на пользу. Он всегда говорил – сначала надо стать хорошим человеком, а потом уже – хорошим футболистом. Я эти слова запомнил на всю жизнь. Дядя был для меня идолом. Как проявлялась строгость? Мы никуда не выходили без его разрешения, сидели дома. Он даже телефоны у меня и братьев на ночь забирал. Мухлевать даже не пытались – нереально», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.

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