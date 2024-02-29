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В Сети появились фотографии состояния газона на стадионе «Спартака»

В Сети появились фотографии состояния газона на стадионе «Спартака»
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В Сети появились кадры, демонстрирующие актуальное состояние газона на домашнем стадионе московского «Спартака». Снимки опубликовал телеграм-канал «РБ Спорт».

Фото: РБ Спорт

Фото: РБ Спорт

Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч в рамках 20-го тура чемпионата с «Факелом» на своей арене, который должен будет состояться 10 марта.

В первом матче после возобновления РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

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