Жена Паласиоса продала его медаль чемпиона мира 2022 года для погашения долга за дом — MD

Йесика Фариас, являющаяся женой центрального полузащитника «Байера» и чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Эксекиэля Паласиоса, продала чемпионскую медаль и футболку мужа с целью выплатить долг за свой дом в аргентинском городе Тигре. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Фариас сделала это, потому что сам Паласиос отказался погашать существующую задолженность. Подчёркивается, что жена чемпиона мира уже подала на развод и намерена получить часть имущества 25-летнего игрока.

Источник не сообщает сумму, за которую были проданы медаль и футболка Паласиоса.

Напомним, Паласиос принял участие в трёх матчах на чемпионате мира 2022 года, в общей сложности проведя на поле 47 минут. В этих играх футболист не отметился результативными действиями.