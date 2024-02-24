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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании чемпиона мира, выступающего в «Байере»

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в подписании 25-летнего центрального полузащитника леверкузенского «Байера» Эксекиэля Паласиоса. Об этом сообщает All Transfer в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за Паласиоса составят «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

В 2022 году Паласиос в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, проходивший в Катаре.