Квинси Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес по прежнему находится в отделении полиции Дубая. Об этом «Чемпионату» сообщил один из источников, знакомых с ситуацией. Второй источник не смог подтвердить информацию о нахождении Промеса в отделении полиции, но сообщил, что игрок до сих пор находится на территории ОАЭ.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Промес был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорте Дубая.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.