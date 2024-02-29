В прокуратуре Нидерландов прокомментировали новость о задержании Квинси Промеса

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед прокомментировала новость о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая «Аль-Мактум». Напомним, ранее СМИ сообщали, что футболист не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург, поскольку был задержан на пограничном контроле и находится в отделении местной полиции.

«Это не связано с голландскими апелляционными делами», — приводит слова Эссед ТАСС.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.