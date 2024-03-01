Несколько футболистов «Реала» недовольны Карло Анчелотти

Ряд игроков «Реала» недовольны главным тренером клуба Карло Анчелотти, сообщает The Athletic.

По данным источника, несколько футболистов мадридского клуба недовольны тем, что их игровое время в команде сократилось, а Анчелотти не может дать чёткого ответа по поводу их будущего в клубе.

В частности, недоволен своим положением в «Реале» Лука Модрич, который рассчитывал получать больше игрового времени в нынешнем сезоне. Также некомфортно себя чувствуют Арда Гюлер, Начон Фернандес, Нико Пас и Кепа Аррисабалага.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. Ближайшего преследователя в лице «Жироны» команда опережает на 6 очков.

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