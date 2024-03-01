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Несколько футболистов «Реала» недовольны Карло Анчелотти

Несколько футболистов «Реала» недовольны Карло Анчелотти
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Ряд игроков «Реала» недовольны главным тренером клуба Карло Анчелотти, сообщает The Athletic.

По данным источника, несколько футболистов мадридского клуба недовольны тем, что их игровое время в команде сократилось, а Анчелотти не может дать чёткого ответа по поводу их будущего в клубе.

В частности, недоволен своим положением в «Реале» Лука Модрич, который рассчитывал получать больше игрового времени в нынешнем сезоне. Также некомфортно себя чувствуют Арда Гюлер, Начон Фернандес, Нико Пас и Кепа Аррисабалага.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. Ближайшего преследователя в лице «Жироны» команда опережает на 6 очков.

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