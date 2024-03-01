Президент «Атлетико»: никто не приходит на стадион, чтобы покончить с собой или умереть

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал остановку матча 1/2 финала Кубка Испании c «Атлетиком» из-за оказания медицинской помощи болельщикам на «Сан-Мамес». Фанаты гостей подверглись нападению со стороны ультрас баскской команды.

«На них напали люди из «Атлетика». Мы приходим на футбол, чтобы завоевывать друзей, а не иметь проблем. Футбол есть футбол. Агрессия и нарушение прав любого гражданина на беспрепятственный просмотр футбола недопустимы. Эти люди сейчас в больнице, и мы ждем новостей.

Я прошу всех болельщиков Испании: вы должны приходить и смотреть игры. Никто не приходит сюда, чтобы покончить с собой или умереть. Люди приезжают за отдыхом и спокойствием», — приводит слова Сересо Movistar.

Напомним, начало второго тайма полуфинального матча Кубка Испании было задержано из-за того, что одному из болельщиков на стадионе стало плохо. Ему была оказана первая помощь, после чего его унесли с домашней арены «Атлетика» на носилках.

Отметим, «Атлетик» из Бильбао по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Мальоркой».

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