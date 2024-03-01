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Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ» в Лиге 1

Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ» в Лиге 1
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 24-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ», который пройдёт 1 марта.

Фото: Пресс-служба ФК «Монако»

Игра 24-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» начнётся в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей, Монако. Главным арбитром встречи будет Рюдди Бюке, а помогать ему будут Жюльен Паселли и Орельен Пети.

На данный момент после 23 сыгранных матчей Лиги 1 «Монако» располагается на пятом месте с 41 очком. «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 54 очками.

В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл во всех турнирах за клуб в 22 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10:

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