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Александр Головин номинирован на награду игрока февраля в «Монако»

Александр Головин номинирован на награду игрока февраля в «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин номинирован на награду игрока месяца в команде.

Фото: Пресс-служба «Монако»

Головин в феврале сыграл за команду четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Также номинированы полузащитник Денис Закария, который отметился двумя голами в четырёх встречах, и нападающий Такуми Минамино, записавший на свой счёт два мяча и одну результативную передачу в четырёх играх.

В общей сложности Головин в нынешнем сезоне сыграл за «монегасков» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и четырьмя голевыми пасами. На данный момент после 23 сыгранных матчей французской Лиги 1 располагается на третьей строчке с 41 очком. Лидером чемпионата является «ПСЖ» с 54 очками.

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