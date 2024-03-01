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«Ливерпуль» предложил Хаби Алонсо трёхлетний контракт

«Ливерпуль» предложил Хаби Алонсо трёхлетний контракт
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Руководство «Ливерпуля» сделало предложение главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

Как сообщает TEAMtalk, английский клуб предложил испанскому специалисту трёхлетний контракт. Алонсо является главным претендентом на замену Юргену Клоппу. Немецкий наставник покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 53 очка.

«Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 60 очков после 26 проведённых матчей.

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