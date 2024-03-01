Чемпионат России по футболу: расписание матчей 19-го тура РПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 1 марта, матчем «Ростов» — «Крылья Советов» возобновляется Российская Премьер-Лига сезона-2023/2024 после зимнего перерыва. Центральным противостоянием тура станет игра «Зенита» и «Спартака», которая пройдёт 2 марта. Представляем вашему вниманию полное расписание 19-го тура РПЛ.

Чемпионат России сезона-2023/2024, 19-й тур:

1 марта, пятница

19:00 мск. «Ростов» — «Крылья Советов»;

2 марта, суббота

14:00 мск. ЦСКА — «Оренбург»;

16:30 мск. «Краснодар» — «Рубин»;

19:00 мск. «Ахмат» — «Урал»;

19:30 мск. «Зенит» — «Спартак»;

3 марта, воскресенье

14:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Факел»;

16:30 мск. «Динамо» — «Локомотив»;

19:00 мск. «Балтика» — «Сочи».

Напомним, лидером РПЛ после первой части сезона является «Краснодар», в активе которого 38 очков за 18 сыгранных матчей. У ближайшего преследователя, «Зенита», на два очка меньше.